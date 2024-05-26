Барбершопам напомнят, что они парикмахерские

Осенью прошлого года в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий использование иностранных слов в публичном пространстве и сразу напугавший отечественный бизнес перспективой расходов на смену вывесок и торговых марок.
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