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Как включить уведомления в MAX на iPhone: пошаговая инструкция

Как включить уведомления в MAX на iPhone: пошаговая инструкция

В июне 2026 года мессенджер MAX исчез из App Store, магазина приложений Apple. Из-за этого пользователи iPhone не только потеряли возможность установить приложение MAX на смартфоны, но и перестали получать уведомления о сообщениях.

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