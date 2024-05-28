Россия делит четвертое место по количеству установок Wuthering Waves Благодаря ана...

Россия делит четвертое место по количеству установок Wuthering WavesБлагодаря аналитическому порталу AppMagic стала известна ориентировочная статистика по загрузкам “убийцы “Геншина”, приключенческой анимешной игры Wuthering Waves.
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