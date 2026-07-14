Катар сорвал сделку Volkswagen по выпуску израильских ракет в Германии

Государственный суверенный фонд Катара, который является крупнейшим акционером Volkswagen, сорвал сделку автоконцерна с израильским оборонным предприятием о производстве боеприпасов для «Железного купола» Об этом пишет немецкая газета Bild.
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