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Наш потерянный мир

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Катар сорвал сделку Volkswagen по выпуску израильских ракет в Германии

Катар сорвал сделку Volkswagen по выпуску израильских ракет в Германии

Государственный суверенный фонд Катара, который является крупнейшим акционером Volkswagen, сорвал сделку автоконцерна с израильским оборонным предприятием о производстве боеприпасов для «Железного купола» Об этом пишет немецкая газета Bild.

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