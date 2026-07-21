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Аргументы недели

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«Никол, ты же обещал сам купить эти помидоры»: армянские фермеры перекрывают трассы из-за потери российского рынка

«Никол, ты же обещал сам купить эти помидоры»: армянские фермеры перекрывают трассы из-за потери российского рынка

Никол, ты же обещал сам купить эти «помидоры» – давай покупай. Армянские фермеры, потеряв российский рынок сбыта, и не имея возможности продать свою продукцию, начали перекрывать трассы.

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