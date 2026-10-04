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Милевский о 0:3 Украины с Северной Ирландией: «Эти Забарные, Цыганковы – селюки, выбившиеся в Европу. Им насрать на сборную. У соперника ноунеймы, но как бьются!»

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение национальной команды в матче Лиги наций УЕФА против Северной Ирландии (0:3).

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