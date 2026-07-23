www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrain Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) приковали пенсионера к автомобилю и избили его в Хмельницкой области.
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