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Сотрудники ТЦК приковали пенсионера к машине и избили на западе Украины

Сотрудники ТЦК приковали пенсионера к машине и избили на западе Украины

www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrain Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) приковали пенсионера к автомобилю и избили его в Хмельницкой области.

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