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Калужские новости

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В Калужской области хотели вырубить леса на особо охраняемых природных территори

В Калужской области хотели вырубить леса на особо охраняемых природных территори

В Калужской области были заключены 6 договоров аренды лесных участков под заготовку древесины, которыми под вырубку отдавались леса, находящиеся на особо охраняемых природных территорияхВ Калужской области были заключены 6 договоров аренды лесных участков под заготовку древесины, которыми под вырубку отдавались леса, находящиеся на особо охраняемых природных территориях.

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