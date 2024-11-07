В Калужской области хотели вырубить леса на особо охраняемых природных территори

В Калужской области были заключены 6 договоров аренды лесных участков под заготовку древесины, которыми под вырубку отдавались леса, находящиеся на особо охраняемых природных территорияхВ Калужской области были заключены 6 договоров аренды лесных участков под заготовку древесины, которыми под вырубку отдавались леса, находящиеся на особо охраняемых природных территориях.