"Почти 11 лет прошло". Ольга Орлова публично попросила Дмитрия Шепелева о встрече с сыном Жанны Фриске

Певица Ольга Орлова вновь публично обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой о встрече с сыном покойной Жанны Фриске, 13-летним Платоном.
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