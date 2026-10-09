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"Почти 11 лет прошло". Ольга Орлова публично попросила Дмитрия Шепелева о встрече с сыном Жанны Фриске

"Почти 11 лет прошло". Ольга Орлова публично попросила Дмитрия Шепелева о встрече с сыном Жанны Фриске

Певица Ольга Орлова вновь публично обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой о встрече с сыном покойной Жанны Фриске, 13-летним Платоном.

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