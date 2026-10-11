Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Трамп – человек Путина": На Западе схватились за голову после слов президента США. А Подоляка напомнил важную деталь

"Трамп – человек Путина": На Западе схватились за голову после слов президента США. А Подоляка напомнил важную деталь

После того как было решено, что Минфин США выдаст временную лицензию на поставки русского дизеля, на Западе поднялся настоящий вой.

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