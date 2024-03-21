Диана Арбенина уверила, что готова «расстреливать» насильников

Известная личность, выступающая против операции Вооруженных Сил России по демилитаризации и денацификации Украины, Диана Арбенина, появилась в Москве на премьере сериала “Обоюдное согласие” режиссера Валерии Гай Германики, где исполнила одну из ролей.