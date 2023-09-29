Дайвер пошел на риск и помог акуле в океане. Через три месяца вернулась, чтобы найти человека: видео

В глубинах темных вод океана к дайвера внезапно выплыла огромная акула. Мужчина не успел среагировать на этот неожиданный приход гостя, но оказалось, что акуле требовалась помощь с распутыванием сетей и крючков на плавниках.
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