Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР

Музыкальный продюсер и основатель легендарной группы «Земляне» Владимир Киселев получил награду Международного союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское» — Георгиевский крест Донецкой Народной Республики (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии