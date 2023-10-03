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Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР

Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР

Музыкальный продюсер и основатель легендарной группы «Земляне» Владимир Киселев получил награду Международного союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское» — Георгиевский крест Донецкой Народной Республики (ДНР).

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