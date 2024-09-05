В Британии поголовье свиней упало до самого низкого уровня за всю историю

Поголовье свиней в Великобритании упало до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, согласно последним данным министерства сельского хозяйства страны (Defra), 3 сентября сообщает сетевое издание FarmingUK.
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