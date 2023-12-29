В Грузии считают, что к 2030 году будут готовы к вступлению в Евросоюз

Грузия и грузинское общество к 2030 году будут готовы к вступлению в Европейский союз. Такое мнение в эфире телеканала "Имеди" выразил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
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