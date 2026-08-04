Продажи крупной бытовой техники обвалились ⚡️⚡️🏊♂️ В первой половине года они снизились на 10–25% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
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Продажи крупной бытовой техники обвалились ⚡️⚡️🏊♂️ В первой половине года они снизились на 10–25% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
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