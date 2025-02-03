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Пушков заявил о переоценившей свои силы и пошедшей вразнос Европе

Пушков заявил о переоценившей свои силы и пошедшей вразнос Европе

Европа «пошла вразнос», переоценив свои силы, и ничем хорошим это для нее не кончится. Об этом 3 февраля заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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