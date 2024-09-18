Донорам предложили сохранять дни отдыха при смене работы

Донорам предложили сохранять неиспользованные дни отдыха при переходе на новую работу. Такой законопроект депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму, сообщил 19 сентября глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.