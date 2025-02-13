Курс юаня резко упал до 12,8608

Курс юаня резко упал до 12,8608Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 12,8608, теряя 2,61% 1 января 1994 года юань пережил крупнейшую в истории однодневную девальвацию - его официальный курс был снижен на 33,3%, до 8,7 юаня за доллар.