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Продюсер «Пиратов Карибского моря» рассказал о будущем Джонни Деппа

Продюсер «Пиратов Карибского моря» рассказал о будущем Джонни Деппа

Предположительно, Джек Воробей исчезнет из следующих фильмов «Пираты Карибского моря». На вопрос, может ли Депп когда-нибудь вернуться к своей роли легендарного головореза в недавнем интервью The Sunday Times, Брукхаймер сказал: «Не сейчас».

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