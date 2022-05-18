Продюсер «Пиратов Карибского моря» рассказал о будущем Джонни Деппа

Предположительно, Джек Воробей исчезнет из следующих фильмов «Пираты Карибского моря». На вопрос, может ли Депп когда-нибудь вернуться к своей роли легендарного головореза в недавнем интервью The Sunday Times, Брукхаймер сказал: «Не сейчас».