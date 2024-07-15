Неужели Россия выдыхается, и совсем скоро наступит коренной перелом?

Sergiy Che

...Кроме умения рассказывать исторические анекдотцы, нужно ещё ЗНАНИЯ иметь, например ПОЧЕМУ погибло больше - в армии Потёмкина простая дизентерия и другие болезни в ту эру ДО появления антибиотиков и современных знаний санитарии уносили жизней служивых БОЛЬШЕ чем при штурме крепости))) Но сейчас в 21 веке в армии РФ не наблюдается никаких значимых потерь от дизентерии и иных заболеваний - то есть Коля Рязанов ПЕРЕДЁРГИВАЕТ сравнивая заведомо НЕСРАВНИМОЕ ЧТО СРАВНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!! Так и работают провокаторы и диванные "знатоки", провоцируя недовольство диванных хныкалок - диванные хныкалки читая анекдотец про Потёмкина и Суворова (светлейший кстати Суворова и вытащил со вторых ролей и Суворов его за то ценил)) думают что "Рязанов опупенно мудр и потому и про нонешнее время лучше разумеет когда как и они норовит себя выдавать "умнее" командования РФ!" 🤣 Но в том то и дело, что совковые историки в этой кампании славившие Суворова и обсиравшие Потёмкина, просто по принятым в Совке клише поступали (Потёмкин - глюпый фаворит царицы, а Суворов военный гений) но в том то и дело, что ПОТЁМКИН ТО СМОТРЕЛ НА КАМПАНИЮ ШИРЕ ЧЕМ СУВОРОВ и сам Суворов когда понял, то признал почему Потёмкин был ПРАВ не торопясь со штурмом Очакова (а совковые повторялки типа Рязанова так и не поняли)). Кому интересно почему Потёмкин медлил и почему он смотрел масштабнее Суворова подробно расписано тут ))) - https://dzen.ru/a/ZX4Rw8mRjApyZ01S