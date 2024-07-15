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Неужели Россия выдыхается, и совсем скоро наступит коренной перелом?

Неужели Россия выдыхается, и совсем скоро наступит коренной перелом?

Именно так считают некоторые "эксперты" на Западе. Более того, по их мнению, Россия уже начинает проигрывать.

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Комментарии
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Sergiy Che
...Кроме умения рассказывать исторические анекдотцы, нужно ещё ЗНАНИЯ иметь, например ПОЧЕМУ погибло больше - в армии Потёмкина простая дизентерия и другие болезни в ту эру ДО появления антибиотиков и современных знаний санитарии уносили жизней служивых БОЛЬШЕ чем при штурме крепости))) Но сейчас в 21 веке в армии РФ не наблюдается никаких значимых потерь от дизентерии и иных заболеваний - то есть Коля Рязанов ПЕРЕДЁРГИВАЕТ сравнивая заведомо НЕСРАВНИМОЕ ЧТО СРАВНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!! Так и работают провокаторы и диванные &quot;знатоки&quot;, провоцируя недовольство диванных хныкалок - диванные хныкалки читая анекдотец про Потёмкина и Суворова (светлейший кстати Суворова и вытащил со вторых ролей и Суворов его за то ценил)) думают что &quot;Рязанов опупенно мудр и потому и про нонешнее время лучше разумеет когда как и они норовит себя выдавать &quot;умнее&quot; командования РФ!&quot; 🤣 Но в том то и дело, что совковые историки в этой кампании славившие Суворова и обсиравшие Потёмкина, просто по принятым в Совке клише поступали (Потёмкин - глюпый фаворит царицы, а Суворов военный гений)  но в том то и дело, что ПОТЁМКИН ТО СМОТРЕЛ НА КАМПАНИЮ ШИРЕ ЧЕМ СУВОРОВ и сам Суворов когда понял, то признал почему Потёмкин был ПРАВ не торопясь со штурмом Очакова (а совковые повторялки типа Рязанова так и не поняли)). Кому интересно почему Потёмкин медлил и почему он смотрел масштабнее Суворова подробно расписано тут ))) - https://dzen.ru/a/ZX4Rw8mRjApyZ01S
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5 час.
Николай Кузнецов
О чем и речь, но всюду стараются представить так, будто народ требует скорости.
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3 час.
АС
Александр Сысоев
А английский анекдот про Потемкинские деревни рассказать не хочешь?
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26 мин.

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