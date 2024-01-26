Вертолёт Ка-27ПС Морской авиации Черноморского флота отработал взаимодействие с патрульным кораблем

Экипаж вертолёта «Ка-27ПС» Морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля, выполняющим задачи по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.
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