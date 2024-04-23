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Закон, порядок, государство

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В Амурской области полицейские задержали участников группы, которые подозреваются в организации работы незаконных казино

В Амурской области полицейские задержали участников группы, которые подозреваются в организации работы незаконных казино

«Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области задержали десять участников организованной группы.

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