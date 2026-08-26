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Донецкая группа новостей

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❗️Власти обсуждают бесплатную раздачу земли россиянам для строительства...

❗️Власти обсуждают бесплатную раздачу земли россиянам для строительства частных домов — вице-премьер Хуснуллин Мы вообще рассматриваем возможность дать людям, кто хотят, бесплатно земельные участки в случае, если они за 3 года построят и зарегистрируют дом, заявил он https://t.

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