❗️Власти обсуждают бесплатную раздачу земли россиянам для строительства частных домов — вице-премьер Хуснуллин Мы вообще рассматриваем возможность дать людям, кто хотят, бесплатно земельные участки в случае, если они за 3 года построят и зарегистрируют дом, заявил он https://t.
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