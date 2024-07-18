Петербург готовится ко Дню ВМФ

Следите за расписанием 28 июля в Петербурге состоится военно-морской парад в акватории Невы. Уже прошли две первые репетиции: ранним утром 16 июля и 18 июля корабли прошли в парадном строю по фарватеру главной водной артерии города, в связи с этим Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты были разведены до 6 часов утра.