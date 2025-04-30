Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотники Shark, «Валькирия» и «Фурия» ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожили беспилотники Shark, «Валькирия» и «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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