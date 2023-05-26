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«Известия»: 81% работодателей в России выступают за четырехдневную рабочую неделю

«Известия»: 81% работодателей в России выступают за четырехдневную рабочую неделю

Подавляющее большинство работодателей в России поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю в стране, сообщает газета «Известия» ссылкой на исследование рекрутинговой компании HeadHunter.

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