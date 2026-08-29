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«Известия»: электрокары списывают после ДТП вдвое чаще, чем машины с ДВС

«Известия»: электрокары списывают после ДТП вдвое чаще, чем машины с ДВС

Повреждённые электромобили почти вдвое чаще списывают в «тотал» по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

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