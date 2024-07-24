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В России запретили взыскивать за долги единственное ипотечное жилье

В России запретили взыскивать за долги единственное ипотечное жилье

Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому при банкротстве гражданина, в том числе военнослужащего, взятое в ипотеку единственное жилье не будет изыматься в пользу кредиторов.

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