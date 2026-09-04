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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тедеев о 14-м месте «Локо»: «При чем здесь Галактионов? Его стоило бы поддержать и усилить состав. А на деле распродажа лидеров»

Заур Тедеев поддержал тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. После шести туров железнодорожники занимают в РПЛ 14-е место.

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