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Мировое обозрение

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Дать понять тем, кто хочет навредить России, что лучше этого не делать. Мировые СМИ отреагировали на выступление Владимира Путина на ВЭФ

Дать понять тем, кто хочет навредить России, что лучше этого не делать. Мировые СМИ отреагировали на выступление Владимира Путина на ВЭФ

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке вновь подтвердило: Москва готова к диалогу, но исключительно на своих условиях.

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