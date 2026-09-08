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Гэри Олдман: новый Джеймс Бонд уже выбран

Гэри Олдман: новый Джеймс Бонд уже выбран

Британский актер Гэри Олдман заявил, что новый исполнитель роли Джеймса Бонда уже найден. По его словам, кастинг в бондиану завершен, однако имя будущего агента 007 пока не раскрывается.

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