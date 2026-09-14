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У нее же лапки: в Казахстане кошка "угнала" машину и врезалась в забор

У нее же лапки: в Казахстане кошка "угнала" машину и врезалась в забор

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС В Казахстане объявился необычный автоугонщик – ему не помешало то, что вместо рук у него лапки.

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