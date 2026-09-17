💉 В Крыму начался сезон вакцинации от гриппа Лучше всего делать прививки от гриппа в сентябре и начале октября, поскольку именно за этот период успеет сформироваться полноценный иммунный ответ организма, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
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