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В «ЧВК Вагнер Центре» обсудили преобразование КИБЕР ФРОНТА Z в общественную организацию

В «ЧВК Вагнер Центре» обсудили преобразование КИБЕР ФРОНТА Z в общественную организацию

Первая встреча патриотов после теракта 2 апреля прошла в «ЧВК Вагнер Центре». Собравшиеся почтили память погибшего военкора Владлена Татарского минутой молчания.

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