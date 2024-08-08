Рисовая запеканка с фаршем и помидорами

Питательная запеканка с насыщенным вкусом — из риса, мясного фарша и помидоров. Чтобы запеканка получилась сочной, мясной фарш предварительно обжарим с луком и помидорами, а затем смешаем с уже отваренным рисом.
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