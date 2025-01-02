"Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают своё тело или душу, или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды.
Возвращение железного Феликса
Комментарии
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Валентина
Вообще сносить памятники - это тупая дикость. Какой бы не была история, это История и ее должны знать наши потомки. А тем более о таких людях, как Дзержинский. Найдется ли среди нас, ныне живущих, такой духовной чистоты человек?
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