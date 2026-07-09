🔥 В Крыму потушили пожар на 60 «квадратах»: горели сухая трава и хозпостройка Возгорание произошло в посёлке Кировское.
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🔥 В Крыму потушили пожар на 60 «квадратах»: горели сухая трава и хозпостройка Возгорание произошло в посёлке Кировское.