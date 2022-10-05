В Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Крыму на фоне российской специальной военной операции на Украине наблюдается высокий уровень террористических угроз, и призвал немедленно устранить пробелы в безопасности республики.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Крыму на фоне российской специальной военной операции на Украине наблюдается высокий уровень террористических угроз, и призвал немедленно устранить пробелы в безопасности республики.
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