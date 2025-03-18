В зоне СВО прошел испытания портативный фильтр для воды разработки концерна «Калашников»

В зоне СВО прошел испытания портативный фильтр для воды. Он был разработан АО «Концерн «Калашников». Длина изделия — 150 мм, диаметр — около 30 мм, вес — 60 г, то есть габариты таковы, что оно легко поместится в карман, рассказали «Известиям» в АО «Концерн «Калашников».