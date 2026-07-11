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Агуэро поставил $12 тысяч на то, что в 1/4 финала между Аргентиной и Швейцарией будет забито минимум три гола

Серхио Агуэро сделал крупную ставку на 1/4 финала Аргентина – Швейцария. Экс-форвард сборной Аргентины составил экспресс из двух событий: поставил на тотал больше 2,5 гола и нечетное количество мячей в матче.

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