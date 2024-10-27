Терапевт Тарадеева: в непроветриваемом помещении активнее размножаются бактерии

Для бодрости и жизнедеятельности всех клеток организма необходимо регулярно проветривать квартиру. В закрытом помещении уровень кислорода быстро снижается, а углекислого газа, напротив, становится много, что может привести к ухудшению самочувствия.
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