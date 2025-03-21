Кая Каллас теряет позиции: провал плана ЕС по помощи Украине в €40 миллиардов

План главы дипломатии ЕС Каи Каллас по поддержке Украины на €40 млрд потерпел неудачу, ударив по её авторитету.
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