Беглов: Петербург демонстрирует уверенный рост промышленного производства

Это результат эффективной работы предприятий и их целевой государственной поддержки Индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге в январе – апреле 2025 года составил 107,5% к январю – апрелю 2024 года.
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