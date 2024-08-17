Риттер заявил об изъятом агентами ФБР архиве о вранье Вашингтона об Ираке

Скотт Риттер, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США, рассказал, что у него прошёл обыск. Во время него был изъят уникальный архив, который опровергает заявления Вашингтона о причинах начала войны в Ираке.
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