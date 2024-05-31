Путину предложили ввести новую важную льготу для детей-инвалидов

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила российскому лидеру Владимиру Путину сохранить статус ребенка-инвалида и все соответствующие ему льготы для детей с инвалидностью до 23 лет, обучающихся на любой форме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии