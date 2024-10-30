В СПЧ предложили лишить мигрантов бесплатной медицины, а их детей – бюджетных мест в школах и детсадах Портрет идеального мигранта нарисовал глава СПЧ Валерий Фадеев.
Назван способ избавить Россию от нелегалов: платным станет всё
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Люди хотят справедливости, а не идиотских законов. Что то законы такие, что никакой справедливости. Законы пишут для ублажения богатых тварей.
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6 час.
radiofree
Ау нас всегда так,пока жареный петух не клюнет,не зашевелимся!
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6 час.
Лида Орлова
Согласна с вами , самое главное говорит что мы не в курсе сколько тратят из бюджета на выплаты пособий и капматеринства , приехали , а каким образом они это получили , наверное они где то оформляли документы на получения всех этих выплат , не слабо это всё поднять и подсчитать .Я в шоке что творится .
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2 час.
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