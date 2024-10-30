Назван способ избавить Россию от нелегалов: платным станет всё

Лида Орлова

Согласна с вами , самое главное говорит что мы не в курсе сколько тратят из бюджета на выплаты пособий и капматеринства , приехали , а каким образом они это получили , наверное они где то оформляли документы на получения всех этих выплат , не слабо это всё поднять и подсчитать .Я в шоке что творится .