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В Ленобласти показали мюзикл в честь 80-летия композитора Сергея Никитина

На сцене Дворца искусств прошёл спектакль о правде жизни трёх поколений. Музыкальный театр «Карамболь» представил на сцене Дворца искусств Ленинградской области мюзикл «Большой секрет для маленькой компании» в 80-летний юбилей композитора Сергея Никитина.

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