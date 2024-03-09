В Ленобласти показали мюзикл в честь 80-летия композитора Сергея Никитина

На сцене Дворца искусств прошёл спектакль о правде жизни трёх поколений. Музыкальный театр «Карамболь» представил на сцене Дворца искусств Ленинградской области мюзикл «Большой секрет для маленькой компании» в 80-летний юбилей композитора Сергея Никитина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии