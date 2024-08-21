Перерабатываете? — ждите проблем с сердцем: ученые предупредили о вреде сверхнагрузок

Представлены итоги многолетнего исследования. У сотрудников, которые засиживают на работе и часто перерабатывают, риск развития сердечных проблем аритмии на 83% выше, чем у тех, кто не подвержен сверхнагрузкам.
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