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Курские новости

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Сотрудники курского УФСИН получили награды за спасение жителей приграничья

Сотрудники курского УФСИН получили награды за спасение жителей приграничья

За помощь при спасении людей и эвакуации учреждений из приграничных районов Курской области в августе 2024 года сотрудникам регионального управления ФСИН вручены награды, сообщил в своем телеграмм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам рабочего визита в регион директора ФСИН Аркадия Гостева.

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